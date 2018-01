Draghi survestas Euroopa aktsiaid

Neljapäeval jätkas Euroopa suuraktsiate koondnäitaja Stoxx Europe 600 euro kallinemise ja jaemüüjate nõrkuse survel eelmise päeva langust, kukkudes 0,34% madalamale.

Euro väärtus võrreldes dollariga suurenes Euroopa Keskpanga detsembrikuise koosoleku protokolli avaldamise järel enam kui pool protsenti. Protokolli kohaselt kinnitas EKP juht Mario Draghi, et asutus hakkab alates jaanuarist vähendama oma kvantitatiivse lõdvendamise programmi ning jätkab sellega kuni septembrini, mil keskpanga võlakirjaportfell peaks olema langenud 30 miljardi euroni. Turgude ehmatuseks anti dokumendis aga märku ka sellest, et EKP on valmis oma rahanduspoliitikat peatselt karmistama, kui euroala majandus jätkab senist kasvu ja kui inflatsioon liigub 2% lähedale.

Saksa börsiindeks DAX 30 kahanes neljapäeval 0,59% ning Prantsuse CAC 40 vajus 0,29% allapoole.

Samas ei olnud languses sugugi kõik Euroopa börsid: Ühendkuningriigi indeks FTSE 100 liikus 0,19-protsendise tõusuga lausa uue rekordini. Paranes ka Madridi börsi indeks IBEX 35, mis nihkus 0,07% kõrgemale.

Lisaks kallile eurole rõhusid Euroopa aktsiaid neljapäeval ka jaemüüjate kehvad kvartalitulemused. Langesid näiteks Briti poeketid Marks & Spencer (-6,91%) ja Tesco (-3,99%), mille jõuluaegsed müüginumbrid ei vastanud analüütikute ootustele. Enim kukkus aga oodatust nõrgemaid käibe- ja marginaalinumbreid näidanud Taani ehtemüüja Pandora (-10,7%), mille hinnangul olid pettumust valmistanud tulemuse põhjuseks valuutakõikumised ning keeruline olukord USA jaeturul.