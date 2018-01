Eesti tippinvestorite lemmikaktsiad

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinna börsi investorite lemmikud on suured ja likviidsed ettevõtted, kusjuures südameid on võtnud ka hiljuti börsile tulnud LHV ja EfTEN.

Investorite lemmikaktsiate sekka on tõusnud LHV Group, kuhu on investeeritud ligi 100 miljoni euro jagu. Populaarsuselt järgmised, Tallinna Kaubamaja ja Tallink, ei saa oma 25,7 ja 22,4 miljoni euroga ligilähedalegi.

Detsembri alguses Balti põhinimekirja kantud aktsia on tõusnud napilt 1 protsendi jagu, 16 eurole. See näitab vaid üht: Nasdaqi juht peab rohkem ettevõtteid börsile meelitama. Kindlasti on Eestis veel terve hulk sääraseid häid firmasid, mis investorite TOPi pea peale pööraksid.

Kõige rohkem LHV Groupi aktsiaid on Mai Kaareperel – 13,2 miljoni euro väärtuses. Talle järgnevad Olaf Herman 7,7 miljoni ja Lembit Lump 5,7 miljonit euroga.

EfTENi suurimad omanikud investorite TOPi esisajas on Vello Kunman 5 miljoni, Marcel Vichmann 3,8 miljoni ja Toomas Vaher 1,7 miljoni euroga.

Tallinna Vesi hoiab positsiooni

Peale Harju Elektrit tuleb jupp tühja maad ning siis jätkab sõitu 9,3 miljoniga Tallinna Vee aktsia. Seda leiab kokku 34 portfellist. Suurim aktsionär on jätkuvalt enam kui 2 miljoni euroga Tatjana Liksutova, kes hoiab ettevõtte aktsiatest 1,2 protsenti. Kuna 70protsendine osalus on kaljukindlalt vastavalt United Utilities ja Tallinna Linnakantselei käes, teebki see Liksutovast veemonopoli suuruselt kolmanda omaniku. Tallinna Vesi on ka ainus kohaliku börsi aktsia, mille Eesti rikkaimaks naiseks nimetatud Liksutova portfellist leiab.

Menukuselt järgmised on veidi enam kui 7 miljoniga Nordecon ja Olympic Entertainment Group. Mõlema suurim investor on TOP 100 võitja Sven Lennart Alpstal.

Samas jääb silma, et Olympicusse riigi esiinvestorid suurelt panustada ei julge: peale Alpstali pole ühtegi teist, kes hoiaks kasiinohiius üle miljoni euro suurust aktsiapakki. Summad jäävad oluliselt tagasihoidlikumaks, kuigi aktsiat leidub tervelt 36 portfellis.

Merko Ehitusse on investorid paigutanud 4,8 miljonit, suurima tüki omanik on ligi pooleteise miljoniga Andres Rand. Silvano Fashion Groupi suurim investor on arvude järgi – ligi 25 miljoni eurose osalusega – Toomas Tooli abikaasa Mari Tool. Selle arvuga oleks ta võinud olla tänavuse investorite TOPi võitja, kuid see oli tema ainus investeering ja tema suhe Toomas Tooliga klassifitseerib ta selgelt insaideriks. Tänavustest tippinvestoritest hoiab seetõttu suurimat, 0,67 miljoni euro suurust aktsiapakki Silvanos Indrek Naur.

Arco Varasse on kokku 1,2 miljonit eurot paigutanud 14 investorit.