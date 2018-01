Buffett ei taha iPhone’i

Ainult tellijale

Kuigi Apple’i juht Tim Cook on investeerimisgurut ning Berkshire Hathaway juhti Warren Buffetit püüdnud moosida, et too õunatelefoni kasutajatega liituks, ei võta viimane sugugi vedu ning eelistab hoopis klapiga telefoni. Ja ta pole sugugi ainus.

Portaal MarketWatch kirjutab Washingtoni Ülikooli professorist Jim Thatcherist, kes pärast nutitelefoni purunemist otsustas, et tema uus telefon saab olema hoopiski klapiga. Ta märkis, et seesugune vahetus on mõjunud talle justkui teraapia, sest ta kasutab seadet peamiselt helistamiseks. Kuna internetiavarustes kolamine on klapiga telefonides üldjuhul üsna keeruline ning kasutajamugavus piiratud, loeb Thatcher enda sõnul ka vähem uudisteportaale ning kasutab ülejäänud aega targalt. Ka sotsiaalmeedia, näiteks Facebook Messengeri külastamine võib osutuda tüütuks, kuna trükkimine T9-tüüpi klaviatuuril võtab üsna kaua aega.

Mõneti on see isegi irooniline, sest Berkshire kuulub Apple’i viie suurema aktsionäri sekka.

Uuringud toetavad

Üha enam tuleb välja uuringuid, kus seisab, et nutiseadme kasutamine kulutab palju aega. Kuigi inimesed kasutavad nutitelefoni suhtlemiseks kui ka töömeilidele vastamiseks, on selge, et see röövib palju seda aega, mille võiks veeta koos oma lähedastega ning nii-öelda päriselus suheldes.

CareerBuildreri tehtud uuringust näib, et koguni 80% töötajatest vaatab tööpäeva jooksul vähemalt korra oma nutitelefoni.

Psühhiaater Dale Archer on kirjutanud, et inimesed peaksid püüdma nutitelefonist loobuda neil hetkeil, kui nad on koos sõprade või perega. Nii tasuks telefon endast kaugele jätta, kui on näiteks õhtusöögi aeg. “Kui sa ei suuda seda, võib tegu olla tõsise sõltuvusega,” hoiatas ta ja lisas, et on inimesi, kes võivad suurema tõenäosusega nutitelefoni lummusesse ja seega ka sõltuvusse langeda kui teised. See kõik omakorda võib hakata mõjutama nii töö produktiivsust kui ka suhteid.

Marylandi Ülikooli uuringust selgub, et enamik küsitletud tudengitest olid häiritud sellest, kui nad oma telefoni 24 tundi näinud polnud. Enamik vastas samuti, et nad ei suuda toast väljuda, kui neil telefoni kotis või taskus pole. Sealjuures uskusid küsitluses osalejad, et nutitelefonidel on mängida võtmeroll selles, et oma sõprussuhteid hoida ning sotsiaalsena püsida.