Venezuelas saab pangast vaid sente

Venezuela majanduskriis on võtmas tragöödia mõõtmeid nii kohalike elanike kui ka välismaiste ettevõtete jaoks – riik ei suuda ettevõtetele tehtud töö eest tasuda ning inimesed saavad pangast välja võtta sisuliselt vaid sente.

See viimane, tõsi küll, on veidi liialdus ja tuleneb Venezuela ülikõrgest inflatsioonist: üks dollar maksab mustal turul üle 190 000 bolivari. See tähendaks inflatsiooni enam kui 4000% juurde. Venezuela ametlikel andmeil on inflatsioon mõistagi väiksem, ent riiklikud andmed pole juba ammu usaldusväärsed ning on selge, et sealt tulenev info on tegelikku olukorda ilustav.

Venezuelas elav vabakutseline ajakirjanik Stefano Pozzebon kirjutab CNN-is, et kohalikud on bolivaridega püsti hädas: rahal pole mingit väärtust ning poodidesse, kus kaubavalik napp, tuleb minna kotitäie rahaga, et midagigi saada. Pozzebon tegi katse ning selgus, et ka pangandussektoris on kukrud enam kui tühjad: ta ootas neli tundi pangajärjekorras, et võtta välja USA dollaritesse ümber arvestatuna 6 sendi jagu bolivare. Liiatigi pole kõik pangad võimelised raha välja andma.