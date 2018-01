Heleniuse fondi edu saladus

Ainult tellijale

Äripäev reastas eelmisel nädalal parimad fondivalitsejad ning selle reitingu tipus oli Joakim Heleniuse suuromanduses Trigon New Europe Fund, mille mullune tootlus oli 24,9%.

Trigon Capitali analüütiku Mattias Karu sõnul on viimased kolm aastat Trigon New Europe Fundi tootlus 45,2%, Trigon Russia Top Picks Fundil 141,2% ja Trigon Baltic Fundil 53,3%.

Neisse riikidesse, mida me nimetame „uueks Euroopaks“. Need on riigid, mis astusid 2002. aastal Euroopa Liitu, või need, mida veel euroliidust ei leia, näiteks Serbia. Põhiliselt investeerime Balti riikidesse, Poola, Ungarisse, Rumeeniasse, Tšehhi, Slovakkiasse ja Sloveeniasse.

Millesse te raha paigutate – aktsiad, obligatsioonid, ETFid?

Ainult aktsiatesse. Ja me avame ainult pikki positsioone. Kunagi ei müü lühikeseks. Fond on tootluse poolest viimastel aastatel tugevalt indekseid ületanud. See tõestab, et kui aktsiaid hoolega valida, võid teenida paremini kui indeksifondid. Muide, eelmine aasta oli esimene, mil me andsime indeksitele järele, kuid vahe on alati olnud 0,4–0,5%. Parimatel aastatel oleme neid märksa rohkemaga edestanud. Vahe on ulatunud isegi 20% peale.

Meie ajalugu peab vaatama mitte ainult sellest vaatenurgast, et Trigon New Europa Fund edestas teisi Eesti fonde, vaid et me oleme kõige tootlikum selles piirkonnas tegutsev fond. Ja kõrget tootlikkust näitame me juba mitu aastat jutti. See tähendab, et olles Eestis, suudame edukalt konkureerida kogu maailma mängijatega.

Millised on olnud edukamad aktsiad?

Fondile on toonud edu see, et me oskame teha portfellis korrektiive.

Pidevalt?

Ei. Üritame keskenduda neile väärtpaberitele, mis on alahinnatud. Need tagavad kõige suurema kasumlikkuse. Püüame ignoreerida ülehinnatud pabereid, kuigi muidugi me ostame ka neid – kõik peab olema tasakaalus. Kuid selliseid on vähem võrreldes suhteliselt tundmatute ja madala likviidsusega aktsiatega. Näiteks on meil palju aktsiaid Rumeeniast.