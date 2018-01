Soros: bitcoin on valede lootustega spekulatsioon

Ameeerika miljardär George Soros leiab, et raha paigutamine krüptovaluutadesse on ebapraktiline ja need ei sobi finantsarvelduseks, vahendas Bloomberg filantroobist ettevõtja sõnu eilselt esinemiselt Davosis.

„Bitcoin pole valuuta, sest valuuta peab olema stabiilne raha paigutamise koht, kuid sellise valuutaga, mille kurss kõigub 25% päeva jooksul, ei saa näiteks maksta palka, sest see võib kukkuda 25% päevas,“ selgitas miljardär. See on spekulatsioon, mille aluseks on valed lootused, lisas ta.

Ettevõtja nentis, et krüptovaluutade plokiahela põhimõtet saaks kasutada ka märksa õilsamatel eesmärkidel, kuid praegu on see peamiselt vaid maksudest hoidumise vahend.

Soros Fund Managementi juht ja looja George Soros on maailma üks rikkamaid inimesi, tema vara ulatub Forbesi andmeil üle 25 miljardi dollari – samas omistab Bloomberg oma viimaste arvestuste järgi Sorosele märksa väiksema, 8 miljardi dollari suuruse kapitali.