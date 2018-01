Wozniak kaotas usu Muski ja Teslasse

Silicon Valley üks ikoonilisemaid nimesid ning Apple’i kaasasutaja Steve Wozniak tõdes, et ei usu midagi, mida Tesla juht Elon Musk lubab või ütleb.

“Aga auto meeldib mulle endiselt,” täpsustas Wozniak, kellele kuulub kaks Model S sedaani.

Küll aga on Wozniakil mõõt täis, et Musk käib välja lubadusi, mida ta täita ei suuda. “Kas ta on üksnes hea müügimees nagu Steve Jobs?” küsis ta.

Wozniaki jaoks on olnud eriti suurt pettumust valmistav just Tesla isesõitva auto tehnoloogia. Musk lubas, et Teslad suudavad maastikul või kõrvalteedel vurada juba 2017. aastal või 2018. aasta alguses, ent siiani pole asi käima läinud.

Samuti märkis Wozniak, et BMW ja Audi on Teslast isesõitvaid autosid silmas pidades juba mööda läinud. Muuseas, igapäevaseid sõite teeb Wozniak elektriauto Chevrolet Boltiga.