Nokia neljanda kvartali tulemus pani aktsia rallima

Rahaallikas patendid

Kui Ericssonil oli viiendat kvartalit järjest kahjum, siis Nokia on paremini hakkama saanud. Nokia portfellis on abiks 2016. aastal omandatud Alcatel-Lucent.

Analüütikud märkisid, et enne 5G seadmete nõudluse kasvu aitab Nokiat patendiäri, kus litsentsidelt nähakse 2020. aastani 10protsendist kasvu.

Kui 90 protsenti Nokia käibest tuleb võrguseadmete müügist, siis litsentsitasud on väga kasumlikud ning Soome ettevõttel on lepingud kõigi peamiste telefonitootjatega. Patendid on Nokia portfellis ajast, mil see oli veel maailma suurim mobiiltelefonitootja. Tegevjuht Suri sõnul loodetakse patendilepinguid sõlmida veel teiste telefonitootjatega, kuid lootus on ka autotootmisel ning tarbijaelektroonika valdkonnal.

Eelmisest aastast on Nokial ette näidata patendileping võrguinfrastruktuuri ning digitervise vallas. „Suured netiettevõtted (nagu Google, Facebook ja Amazon) ning energiatranspordi ja avaliku sektori suured mängijad moodustavad umbes 5 protsenti meie müügist, ja see on tugevalt tõusev trend,“ ütles Suri.

Nokia aktsia tõusis neljanda kvartali tulemuste teatamise peale neljapäeval pea 15 protsenti. Ettevõtte aastakäive langes 3 protsendi jagu, 23,2 miljardi euroni ning tegevuskasum tõusis 16 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta 1,1 miljardi eurose kahjumiga.