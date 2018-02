Lipulaeva nõrkus Apple’i kurssi ei väära

Ainult tellijale

Hoolimata vähenenud iPhone’ide müügist suutis Apple möödunud aasta viimases kvartalis kasvatada nii käivet kui ka kasumit ning ületada analüütikute ootused. Kuid skepsis jääb.

Kehvad müüginumbrid võivad Apple'i tulemustele mõju avaldada ka järgmises kvartalis. Analüütikute ennustuste kohaselt vähendab õunafirma telefonide tootmist poole ehk 20 miljoni ühiku võrra. Samuti on teada, et Apple pole valmis selle 999dollarilist hinda alandama, sest KGI Securitiesi analüütik Ming-Chi Kuo sõnul tekitaks see hinnasurve ka madalamalt hinnastatud toodetele.

„Lisaks on Apple saanud meedias viimati palju negatiivset kajastust, akude aeglustamise mõju on tegelikult väiksem, kui vandenõuteoreetikutele meeldib rääkida,“ lisas Shrout Researchi analüütik Ryan Shrout veel ühe kehva müügitulemuse põhjuse.

Kuigi iPhone Xi hilinemine mõjutas müügitulemusi, ei peeta seda numbrite vähenemise peapõhjuseks. Nimelt kardavad analüütikud, et Apple'i tooted on hakanud üksteisega konkureerima ning seetõttu varjutavad uue mudeli müüki varasemad ning arvukat valikut võimaldavad iPhone'ide väljalasked. Vanemate mudelite eelistamist toetab ka iPhoneXi küllaltki kallis hind, mis jääb samasse suurusjärku sellega, mida ollakse harjutud välja käima sülearvuti eest.

Analüütikutele teeb avaldatud tulemuste valguses muret vähenenud iPhone'ide müük, täpsemalt olid sügisel esitletud Apple'i uusima mudeli, iPhone Xi müüginumbrid loodetust väiksemad, ning seda hoolimata edu tõotanud jõuluperioodist. See on osaliselt tingitud viimase mudeli hilinenud turulejõudmisest alles novembris ning samuti sügisel esitletud iPhone 8 ja iPhone8s'i aeglasemast müügist, kui algul planeeritud.

„Nad teevad seal suurepärast tööd, müük on hea“ rõõmustas Apple’i aktsionär Ross Gerber CNBC’le antud intervjuus. Ta tõdes aga, et oleks oodanud veelgi suuremat kasumit.

„Usun, et aasta esimeses kvartalis müüakse 18 miljonit iPhoneXi,“ ennustas Kuo. „Kusagil aasta keskel lõpeb aga uue toote elutsükkel ning seda müüakse kokku umbes 62 miljonit ühikut,“ pakkus ta ja lisas, et algul plaaniti müüa vähemalt 80 miljonit ühikut.

Apple ise loodab praeguses kvartalis teenida 60-62 miljardit dollarit müügitulu. Samas jääks see ootustele alla, sest eksperdid tahaksid näha vähemalt 65,73 miljardi dollari suurust käibenumbrit. Samuti prognoosib õunafirma selleks kvartaliks väiksemat kasumimarginaali, kui loodavad analüütikud. Täpsemalt 38-38,5 protsenti 38,9 protsendi vastu. Sellised ennustused aga näitavad, et ka Apple ise ei usu müügi olulisse paranemisesse, leiavad eksperdid.

Apple'i finantsdirektor Luca Maestri aga analüütikutega ei nõustu. „Me tavaliselt ei anna sellist tüüpi infot, kuid praegu on oluline välja tuua, et loodame iPhone'ide käibe kasvu võrreldes 2017. aastaga kahekohalise numbri võrra,“ sõnas Maestri.

Rõõmusõnumid investoritele

Hoolimata kahanenud müüginumbritest leidus Apple'i juhtkonnal ning analüütikutel investoritele ka rõõmusõnumeid. Mitu Reutersi küsitletud eksperti leidis hoopis, et käibe ja kasumi kasv näitab kehva müügi taustal selgelt, et firma sõltub üha vähem oma nutitoodetest ning saab hakata keskenduma erinevate teenuste nagu Apple Music ja AirPodid pakkumisele.

„Nende teiste toodete, näiteks kõrvaklappide AirPodide ja Apple’i nutikellade müük on kasvanud aastatega 70 protsenti, samas kui Apple Music, iCloud ja App Store on analüütikute ootustele alla jäänud,“ viitas tehnoloogiaekspert sellele, et Apple'i võimekuses klientidelt raha korjata võib ka kahelda. „Apple on tegelenud teenusteäri kasvatamisega juba mõned aastad, sest nad teavad hästi, et nutitelefoniäri saab ühel hetkel läbi.“

Teine rõõmusõnum Apple'i investoritele tuli finantsjuht Maestrilt. „Meil on 163 miljardit dollarit vaba raha, mis muudab meie tegevuse paindlikuks ning võimaldab kaasata võõrkapitali,“ rõõmustas ta. Samuti viitas Maestri sellele, et vaba raha plaanitakse investoritele välja maksta ning tulevikus pole plaanis hoiustele raha koguda. Väljaminekuteks ja investeeringuteks kasutatakse pigem laenuraha.

Sellegipoolest ei antud kindlaid lubadusi, mis aja jooksul väljamaksed võiksid toimuda ning tuleb ka arvestada, et 38 miljardit dollarit vabast rahast kulub riigile makstavateks maksudeks. Küll aga teatati selle kvartali dividend, mis on 0,63 dollari senti aktsia kohta - seega on Apple'i dividenditoolus 1,5 protsenti.

Apple'it peaks tulevikus soosima ka USA madalamad maksumäärad, mis Wall Streeti analüütikute hinnangul aitab nende raha välismaalt Ühendriikidesse tagasi meelitada. Seda on võimalik kasutada näiteks nii ühinemisteks ja ülevõtmisteks kui ka investoritele väljamaksmiseks. Õunafirma ise on öelnud, et panustab USA majandusse lähima viie aasta jooksul 350 miljardi dollariga.