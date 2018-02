Suurem langus jõudis ka Tallinna börsile

Ainult tellijale

06. veebruar 2018

Reedel USAst alanud börsilangus jõudis teisipäeval ka Balti börsile, investorid aktiviseerusid ning tehingute maht kasvas hüppeliselt.

Kauplemisaktiivsus nii Balti väärtpaberitega kui ka välisturgude aktsiatega on SEB pangas võrreldes tavalisega mitmekordistunud. SEB Marketsi osakonna juhi Kristofer Vähi sõnul kaubeldakse aktiivsemalt, samas on kaubeldavad väärtpaberid jäänud üldjoontes samaks mis rahulikul ajal.

Küll aga väljuvad müüjad kiiremalt oma tehingutest. Balti börsidel on Vähi klientidel olnud viimastel päevadel ostjaid olnud rohkemgi kui müüjaid. „Sellegipoolest, igal tehingul peab olema nii müüja kui ka ostja ja ei ütleks, et müügihuvilisi oluliselt rohkem täheldaks,“ ütles Vähi. Ühed piiravad kahjumeid ja teised kasutavad võimalust varasemast soodsamalt osta.

Madalad intressimäärad ja rahulikud aktsiaturud ei tähenda, et turuosalised ei näeks riske. Vähi sõnul ei taheta tootlusest ilma jääda ning selle tõttu on investorid valmis omama riskivarasid sõltumata riskist ja kõrgetest valuatsioonist. Kuid vähimagi närvilisuse korral on investorid valmis oma positsioonidest väljuma. „See tekitabki müügilaine, mis on seda suurem, mida kõrgemale on kummipael eelnevalt venitatud,“ tõdes Vähi.

Vähi leiab, et miskit uut, mis nii suurt langust peaks põhjustama, otseselt pole. Majanduse makropilt on tugev ning keskpangad on oma baasintresside tõstmise plaani väljendanud selgelt. See toetab argumenti, et tegu on lühiajalise korrektsiooniga. Kuid pikka aega kestnud madalad intressimäärad on jätnud ettevõtted ja investorid mugavustsooni.