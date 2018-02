Goldman: enamus krüptorahadest kukub nulli

Suurem osa krüptorahadest on peagi väärtusetud, teatas investeerimispank Goldman Sachs, vahendab CNBC.

Panga analüütikud võrdlesid praegust krüptovaluutade buumi 90date lõpus toimunud tehnoloogiasektori mulliga.

Goldman Sachsi globaalsete uuringute juht Steve Strongin ütles, et krüptovaluutadel ei ole „sisemist väärtust“ (intrinsic value). „On ebatõenäoline, et ükski tänastest krüptovaluutadest suudaks pikaajaliselt elus püsida.“

„Tundub, et inimesed kauplevad krüptorahadega eeldusel, et need jäävad alles või säilitavad oma väärtuse. Erinevate krüptovaluutade vaheline tugev korrelatsioon tekitab muret. Turul oleks loogiline, kui uued turule tulnud krüptorahad vähendavad vanade väärtust. Nad liiguvad kõik aga ühes taktis,“ rääkis Strongin.

„Kuna sisemist väärtust krüptovaluutadel ei ole, siis enamuse väärtus kukub nulli,“ seletas ta. Goldmani teade tuleb ajal, mil krüptovaluutad on mõne nädalaga märkimisväärselt odavnenud. Näiteks bitcoini hind kukkus esmaspäeval alla 6000 dollari taset.

Strongin kutsus praegust perioodi eksperimenteerimiseks ning võrdles seda 90date internetimulliga. Ta ütles, et vähesed ettevõtted suutsid pärast mulli lõhkemist oma väärtust kasvatada.

„Seega, kas tänaste krüptovaluutade hulgast leiab mõne Amazoni või Google’i? See, et turul praegu spekulatiivne mull on, ei tähenda seda, et käputäis ellujäänuid ei võiks oma väärtust kasvatada,“ nentis Strongin. Ta lisas, et enamus krüptorahasid hiljutisi tippe ei näe ja on võimalik, et ükski ei tõuse enam nii kõrgele.