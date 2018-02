Soome tahab Altiast rahvaettevõtte teha

Altia tuntuim mark on Koskenkorva viin.

Soome toob seni riigi omanduses olnud alkoholitootja kahe kolmandiku ulatuses börsile ja loodab, et Altiast saab kogu rahva omanduses olev börsifirma, kirjutas Kauppalehti.

Riigi kätte jääb ettevõttest 34 protsenti.

Börsile minek on planeeritud märtsi. Altia börsile viimise järel võetakse ette teised Soome riigi käes olevad firmad, kelle nimesid ei tahtnud majandusminister Mika Lintilä reedel nimetada. Kauppalehti teada on plaanis veel kahe ettevõtte aktsiate börsile viimine selle ja järgmise aasta jooksul.

Altia kõige tuntum toode on Koskenkorva viin, aga see on vaid üks alkoholifirma menukitest. Firma toodab ka näiteks Saaremaa viina ja Larseni konjakit. Lisaks vahendab Altia ka teiste tootjate jooke.