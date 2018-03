Mille peale laristab raha Bill Gates?

Bill Gates avaldas hiljutises intervjuus, et tal on nõrkus kiirete autode vastu.

Bill Gatesist sai maailma rikkaim mees sisuliselt kohe, kui Microsoft 1989. aastal börsile läks. Gates, kes pole tuntud kui suur laristaja, tunnistas hiljuti antud intervjuus, et ta kulutamisharjumused on suures osas samad nagu siis, kui ta väga rikkaks sai.

Gates käis hiljaaegu Ellen DeGeneresi jutusaates ning tõdes, et tal pole “ekstravagantseid tarbimisharjumusi”. Kui Gates oli 31aastane, sai temast läbi aegade kõige noorem miljardär. Ja ometi ei hakanud raha ta elu dikteerima, vaid mees jäi oma endiste harjumuste juurde ega pidanud suurt lugu sellest, et pangaarve aina paisus.

Tõsi, ühte suurt kulutust Gates intervjuus siiski tunnistas – ta ei suutnud vastu panna Porsche 911 ostmisele. Gates ütles DeGeneresile antud intervjuus, et ta otsustas end veidi hellitada.

Ja Gates ei ostnud 911 endale niisama, ta otsustas katsetada, milleks neljarattaline võimeline on: näiteks kihutanud Gates oma uue Porsche’iga kõrbeteedel. Ja kui uskuda väljaannet Time, siis sattus Gates 1997. aastal kihutamise tõttu ka politsei vaatevälja ning mees vabanes kautsjoni vastu vanglast.

Pärast niisuguseid vahejuhtumeid otsustas Gates oma Porsche’i maha müüa, ent see ei tähenda, et ta oma raha kallite ja veelgi kiiremate autode peale poleks raisanud. Näiteks on tal Porsche 930 Turbo, Jaguar XJ6 ja Ferrari 348.

Oma teiseks suuremaks investeeringuks liiklemisvahenditesse nimetab Gates aga lennukit, mille ta enda sõnul ostis küll valdavalt liikuva töö tõttu.

Mõistagi pole Gates ainus miljardär, kes on endale eralennuki ostnud. Investor Mark Cuban, USA ettevõtjad John Paul DeJoria ning Tilman Fertitta on endale lennuki soetanud.

Cuban on selgitanud lennukiostu sellega, et aeg on ainus vara, mida me otseselt ei oma. “See on põhjus, miks ülikallis lennuk on ostmist väärt,” ütles ta.