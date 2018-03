Saksa ettevõtjad nõuavad Suurbritanniaga tolliliitu

Segadus Brexiti ümber on Saksa ettevõtjad vihaseks ajanud ning väheneva ekspordi tõttu nõuavad nad, et Euroopa Liit teeks Suurbritanniaga ausa tolliliidu.

Järgmise nädala lõpus leiab aset Euroopa Liidu tippkohtumine, kus arutatakse, kuidas Suurbritannia ja EL pärast Brexiti jõustumist järgmise aasta märtsi lõpus omavahelise suhtluse korraldavad. Senimaani on selgusetu, milliseks kujunevad näiteks kaubavahetuse tingimused. Tuleb tolliliit, vabakaubanduslepe või midagi kolmandat?

Saksa ettevõtjatel on see venimine harja punaseks ajanud. Kui enne Brexiti-hääletust eksporditi saareriiki igal aastal ligikaudu 170 miljardi euro eest kaupa, siis möödunud aastal kahanes see 84 miljardile ja paranemist siit ei loodeta, vahendab Handelsblatt.

Ettevõtteid ühendava BDI juht Joachim Lang teatas, et kui uueks nädalaks selgust majas pole, siis peavad ettevõtjad „kõige hullemaga arvestama“ ja oma elu vastavalt ümber korraldama. See tähendaks ka oma äri viimist mõnesse teise Euroopa Liidu riiki.

Ettevõtjate ideaalversioon oleks, et Brexitiga nende jaoks midagi ei muutu – kaubavahetus jääb vabaks. Miinimumprogrammina näevad nad aga, et Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel kehtiks tolli- ja kvoodivaba kaubavahetus ning seda oleks kõige parem teha tolliliidus.