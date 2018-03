Milliseid aktsiaid soovitab Morgan Stanley nüüd soetada?

Cisco aktsial on tänavu hästi läinud

Neile investoreile, kes mõlgutavad mõtteid aktsiate soetamisest, ent pole veel päris kindlad, kuhu oma raha suunata, jagab Morgan Stanley nõu.

Nimelt andis Morgan Stanley välja nimekirja 10 aktsiaga, mida soovitatakse just praegu osta. Sealjuures märgib pank, et tegu ei pruugi olla heade pikaajaliste investeeringutega. Pigem oleksid allpool toodud ettevõtted head investeeringud esialgu kolme kuni kuue kuu pikkuseks perioodiks.

Morgan Stanley sõnul on soovitatud ettevõtete näol tegu nende firmadega, kelle tulemused ületavad analüütikute ootuseid ning kes on piisavalt modernsed, et trendidega kaasas käia.

Panga strateeg Michael Wilson märkis, et ei soovita investoreil nimekirja siiski võtta kui praegustes tingimustes ideaalset portfelli, sest riskid pole piisaval määral maandatud.

Seega, missuguseid aktsiaid soovitab Morgan Stanley praegu osta?

Microsoft (tõus tänavu 9,7%)

Cisco Systems (18,2%)

Walt Disney (-3,4%)

T-Mobile (2%)

NextEra Energy (1,2%)

E*TRADE Financial Corp (15,3%)

Knight Shift Transportation Holdings (11,9%)

Iqvia Holdings (7,1%)

LyondellBasell Industries (-1,4%)

Continental Resources (-0,5%)