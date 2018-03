Börs: mure tehnoloogia pärast

Thomson Reutersi koondprognoosi kohaselt on kauplejad pea täiesti kindlad, et sel kolmapäeval ootab aktsiaturge ees keskpanga baasintressimäära tõus. Huvitavam on aga see, kas föderaalreservi kahepäevaselt kohtumiselt võib oodata ka neljanda astme lisandumist plaanitavale kolmeosalisele tõusukavale.