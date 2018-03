FANG aktsiatel ajaloo suurim kukkumine

Tehnoloogiasektori aktsiate müügilaine ei ole enam seotud ainult Facebooki andmelekkeskandaaliga.

Mitmed tuntud tehnoloogiafirmad on odavnenud. New Yorgi börsi FANG indeks langes teisipäeval lausa 5,6 protsenti. Eelmisel nädalal odavnesid need 6 protsenti, mis on indeksi jaoks suurim langus alates 2014. aastast, mil see loodi.

FANG aktsiate alla kuuluvad Facebook, Amazon, Netflix ja Google. Facebooki aktsia kukkus 5 protsenti, Amazon kaotas 4 protsenti, Netflix odavnes 6 protsenti ja Google 4,5 protsenti.

Ka teistel tehnoloogiafirmadel ei läinud hästi. Twitter odavnes lausa 12 protsenti, sest üks tuntuim aktsiate langusele panustaja Andrew Left avaldas firma kohta negatiivse raporti. Ta kirjutas, et ootab valitsuselt sotsiaalmeedia platvormi suuremat reguleerimist. Põhjuseks on Facebooki andmeskandaal.

Nvdia, mis on viimase aasta jooksul olnud Standard & Poor’s 500 indeksi parim kiibifirma, kukkus 8 protsenti, sest ettevõte teatas, et lõpetab isesõitvate autode testimise. Tehisintellekt ja isesõitvad autod on Nvidia jaoks kaks kõige paljulubavamat turgu.

Tesla aktsia kukkus 8 protsenti, sest USA Transpordiamet teatas, et hakkab Californias toimunud rasket avariid uurima hakkama.

Kõigi nende tehnoloogiafirmade järsk langus vedas ka indekseid alla. PowerShares QQQ Trust, mis jälgib Nasdaq 100 indeksit, kukkus 3,2 protsenti. Fondis vahetas eile omanikku lausa 75 miljonit aktsiat, mis on 30 päeva keskmisest pea kaks korda kõrgem.

Tehnoloogiasektor vedas ka terve aktsiaturu alla. Dow Jonesi ja S&P 500 indeksid odavnesid vastavalt 1,4 ja 1,7 protsenti.