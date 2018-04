Maailma sõltuvus kivisöest väheneb kiiresti

Maailma sõltuvus kivisöest ja toornaftast, mis on ka suurimad saastajad, on kiiresti vähenemas, teatas Maailmapank.

„Praegu on olnud mudel selline, et kivisöe kõrval kasutatakse ka taastuvenergia allikaid. Aga me saame teha ka mudeli, kus kasutatakse gaasi ja taastuvenergiat. Ma arvan, et 10-12 aasta pärast näeme me ainult taastuvenergiat,“ ütles Maailmapanga energia juht Riccardo Puliti.

Kusjuures kivisöe kasutamine väheneb järgnevate kümnendite jooksul drastiliselt. „Ma arvan, et kivisöe kasutamine langeb järgmise 30 aasta jooksul järjest rohkem.“

Vaatamata sellele on Hiina jätkuvalt kivisöest sõltuvuses. Eelmisel aastal kasvas riigis kivisöe tarbimine esmakordselt üle 3 aasta – peamine põhjus on valitsusepoolne majanduse stimuleerimine.

Globaalselt kasvas kivisöe nõudlus mullu 1 protsendi võrra, mis on esmakordne kasv kolme aasta jooksul. Nafta- ja gaasinõudlus kasvasid vastavalt 1,6 ja 3 protsenti.