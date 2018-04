Mida sellel nädalal turgudelt oodata?

USA börsidel algab tulemuste hooaeg ning reedel ilmub töötururaport, kus seekord on kõige tähtsamaks numbriks palgakasv, vahendab MarketWatch.

Selle nädala reedel ilmuv tööraport peaks ülevaate andma nii USA tööturust kui ka palgakasvust. Just viimane on investorite jaoks tähtis, sest see annab küllaltki selge vihje, kuhu poole inflatsioon liikumas on.

Inflatsioonist aga omakorda oleneb see, kui agressiivselt Föderaalreserv intressimäärasid tõstab. Samal ajal on alanud uus kvartal ning peagi hakkavad börsifirmad teatama oma esimese kvartali tulemusi. Tulemuste hooaeg annab selgema ülevaate sellest, millises seisus on Ühendriikide ettevõtted ajal, mil hinnatasemed on kõrged ning mitmed faktorid tekitavad ebakindlust. Olgu selleks kaubandussõda või keskpankade poliitika.

MarketWatchi küsitletud analüütikud prognoosivad, et märtsis loodi 200 000 uut töökohta. Veebruaris oli vastav number 313 000. Keskmine tunnipalk peaks nende hinnangul kasvama 0,2 protsenti. Jaanuarikuu näitajaga pole see võrreldav – siis kasvasid palgad 2,9 protsenti, mis tekitas mure, et Föderaalreserv võib intressimäärade tõstmist kiirendada.

„Ei ole küsimustki, et palgakasv on järgmise nädala kõige tähtsam number,“ ütles BNY Wealth Managementi investeeringute juht Leo Grohowski. „Tavaliselt keskendutakse peamiselt loodud töökohtade arvule, aga ma arvan, et seekord on tähtsamal kohal palgakasv.“

Vaatamata sellele, et märts oli aktsiaturgudel turbulentne, võivad investorid tulemuste hooaja suhtes positiivselt meelestatud olla. FactSet prognoosib, et S&P 500 ettevõtete kasumid kasvavad esimeses kvartalis (eelneva aastaga võrreldes) lausa 17,3 protsenti. Tegemist oleks kiireima kasumikasvuga alates 2011. aastast.