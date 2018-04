Millistel USA firmadel on Hiinas enim kaotada?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

USAs on palju ettevõtteid, kes saavad Hiinast suure osa käibest. Tariifid võivad neid märkimisväärselt mõjutada, kirjutab MarketWatch.

Põhjus ei peitu aga ainult tariifides. Tuleb meeles pidada, kuidas Hiinale meeldib oma suurfirmasid soosida. On mitu selget põhjust, miks Alibabal, Tencentil, Baidul ja Ctrip.comil on koduturul vähe konkurentsi.

Teisipäeval avalikustas Ühendriikide valitsus uue detailse plaani, millistele Hiina kaupadele värsked tariifid kehtestatakse. Enne kehtestamist on 60päevane periood, kus saab asju arutada. Hiina juba teatas, et võtab kasutusele vastumeetmed. Seega on oodata veelgi ebakindlust.

Tundub, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on täitmas oma lubadusi. Ta on andnud mõista, et soovib Hiinaga sõlmida paremaid kaubanduslepinguid. Trump järgis tüüpilist mustrit, kus esialgu võttis ta väga karmi positsiooni, millele järgnes leevendus. Kõigepealt teatas USA valitsus, et kehtestab alumiiniumi- ja teraseimpordile tariifid. Seejärel otsustati Euroopa Liidule, Kanadale, Mehhikole ja mitmele teisele riigile anda tariifidest vabastus.

Oht on reaalne vähemalt ettevõtete puhul, kellel on kaubandussõjas palju kaalul. Hiina on maailma suuruselt teine majandus. USA kaubanduspartnerite hulgas ollakse Euroopa Liidu järel teisel kohal.

Tariifid ei ole ainuke viis, kuidas Hiina võib USAd rünnata. Sealne valitsus võib kehtestada ka ranged reeglid, mis tekitaksid olukorra, kus USA ettevõtted peavad Google’iga sarnaselt Hiina turult lahkuma.

Milliseid ettevõtteid kaubandussõda ohustab?

FactSet on kokku kogunud andmed, millised ettevõtted saavad kõige suurema osa käibest Hiinast. Suur probleem andmetega on see, et ettevõtted kajastavad oma käivet geograafiliselt erinevalt. On teada, et näiteks Amazon teatab kogu USA-välise müügi korraga ning riike eraldi välja ei tooda.

Standard & Poor’s 500 ettevõtete seas leidis FactSet 62 USA firmat, mis on avaldanud oma müügi asjakohaste regioonide lõikes:

Hiina

Suur Hiina (Hiina sisemaa, Hongkong, Macau ja Taiwan)

Hiina ja Taiwan

Hiina koos Hongkongiga

Aasia-Okeaania, Jaapan, Hiina

Seega on andmed piiratud, aga nende regioonide lõikes võib küllaltki kindel olla, et suur osa müügist tuleb just Hiinast. Seega on toodud regioonide numbrid väga tähtsad.

Külje peal on välja toodud kaks nimekirja. Esiteks on tabelis 10 USA ettevõtet S&P 500 indeksist, millel on USA dollarites Hiinas kõige suurem käive.

Tabelist on näha, et potentsiaalse kaubandussõja puhkemisel pole investoril kuhugi peitu pugeda – ka indeksifond ei aita. Ainuüksi Apple’i turuväärtus on ligi 845 miljardit dollarit ning see moodustab S&P 500 indeksist 3,8 protsenti.

Teises tabelis (alumises) on välja toodud USA ettevõtted, mille müük Hiinas on kõige suurema osakaaluga. Selles nimekirjas on palju pooljuhtide tootjaid, sest suuresti toimub nutitelefonide ja arvutite tootmine just Hiinas.