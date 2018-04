Põlvili surutud Venemaa loob teenimisvõimaluse

Ainult tellijale

Jelena Rozenfeld leidis, et suur langus on eelkõige paanikamüük.

USA läinudreedesed sanktsioonid Venemaa ettevõtetele ja isikutele viisid idanaabri börsid vabalangusse, ekspertide hinnangul pakub paanika turgudel aga soodsaid ostukohti.

Venemaa börsiindeks MOEX vajus börsi avanedes 7,2 protsenti ning RTS üle 11 protsendi, mis on suurim kukkumine pärast 2014. aasta märtsi, kui Moskva okupeeris Krimmi. „Praegu on sanktsioneeritud listi pandud mõned ettevõtted, mida küll meie fondis õnneks ei ole, kuid üldine mõju turule on väga negatiivne,“ kommenteeris olukorda Trigoni Venemaa fondi juht Jelena Rozenfeld. „Sanktsioonid on väga ranged, umbes samasugused, nagu kehestati pärast 2014. aastal Krimmis toimunut,“ tõi ta paralleele toona juhtunuga.

„Me ei ole näinud pärast Krimmi nii suurt ja ühtset väljatõmbumist Venemaa aktsiatest,“ kommenteeris turgudel toimuvat Bloombergile Loki-Investi analüüsidirektor Kirill Tremasov.

„Investorid hakkavad lõpuks aru saama, kui halvaks on asjad Venemaa jaoks pöördumas,“ sekundeeris talle Moskva Asset Managementi fondijuht Vadim Bit-Avragim, kes loobus uudiste valguses samuti kõigist Venemaaga seotud väärtpaberitest.

Bit-Avragimi hinnangul näitab turgudel toimuv, et investorite meelest pole USA sanktsioonide eest kaitstud ükski Vene ettevõte ning kardetakse, et geopoliitiline risk kasvab kõigi puhul. „Kauplejad väljuvad Vene väärtpaberitest, sest neid vaadatakse nüüd kui mürgist vara,“ rääkis ta.

Paanika loob ostukoha

Siiski leidis Rozenfeld, et suure languse taustal on eelkõige tegemist paanikamüügiga. „Sanktsioonide listi pandi kolm ettevõtet, milelga ei tohi varsti enam kaubelda, samas ülejäänud on hetkel puutumatud,“ viitas ta sellele, et pikas perspektiivis sanktsioonid enamusi Venemaa börsiettevõtteid mõjutada ei tohiks. „Nende ettevõtete jaoks, kes teenivad Venemaa siseturult, ei muutu midagi,“ selgitas ta.

Ka ostukohtade osas on Rozenfeldi hinnangul näha paralleele 2014. aastaga. „Nägime pärast Krimmi, kuidas indeks nii palju kukkus – tegemist oli ülereageerimisega, ning ka siis oli hea aeg osta,“ märkis Rozenfeld. „Aga eks kõik sõltu sellest, kas investoritel on julgust aktsiaid juurde osta, pikas perspektiivis on aktsiad praegu 10 protsenti soodsamad,“ arvas ta ja lisas, et ka Trigon on oma portfellis muudatusi tegemas.

Sellegipoolest hoiatas Rozenfeld, et Vene turule investeerimisel tuleb alati arvestada geopoliitilise riskiga. „See on alati olemas,“ rõhutas ekspert.