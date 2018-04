Goldman: Tesla aktsia kukub tublisti

Goldmani analüütikud muutusid Tesla suhtes pessimistlikumaks ning ootavad, et aktsia kukub enam kui kolmandiku võrra, vahendab MarketWatch.

Analüütikud eesotsas David Tamberrinoga arvavad, et ettevõte peab tänavu siiski kapitaliturgudelt rahastust küsima, vaatamata sellele, et Tesla enda teatel seda vaja ei lähe.

Goldmani analüütikud on Teslale andnud müügisoovituse ning kuue kuu hinnasihti vähendati 205 dollarilt 195 dollarile. See tähendaks, et praeguselt tasemelt langeb Tesla aktsia veel 36 protsenti.

Tesla teatas eelmisel nädalal oma tootmis- ja tarnenumbrid, mis olid oodatust kehvemad. Ettevõte kordas, et nende eesmärk on teises kvartalis toota 5000 Model 3 sedaani nädalas. Tesla kinnitas ka investoritele, et lisarahastust nad tänavu enam ei vaja.

„Tesla jätkusuutlik nädalane tootmismaht on praegu tõenäoliselt 1400 auto juures,“ kirjutasid Goldmani analüütikud. „See näitab, et pudelikael pole ainult Gigafactorys. See on ka Fremontis asuvatel montaažiliinidel.“

„On märkimisväärne risk, et ettevõte ei suuda teises ja kolmandas kvartalis 5000 autot nädalas toota. Kuigi seda oleks vaja teha, et saavutada kasumimarginaali eesmärk ning vältida lisarahastuse otsimist,“ teatasid nad.

Analüütikud hoiatasid ka selle eest, et luksuslike elektriautode turul on viimasel ajal konkurents kasvanud.