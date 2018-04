Alumiinium kallines 30 aasta kiireimas tempos

Alumiiniumi jaoks oli möödunud nädal erakordne, sest metalli hind tõusis mitmekümne aasta kiireimas tempos, vahendab Bloomberg.

USA otsustas kehtestada sanktsioonid Venemaa tootjale United Co. Rusal, mis on maailma suuruselt teine alumiiniumitootja. See tekitas paanika ning kõik tormasid ostma, et oma varusid kindlustada. Hinnad kallinesid sellel nädalal rekordiliselt palju.

„Inimesed püüavad Venemaa materjali asendada mõne teise riigi omaga. Teatud juhtudel on see võimalik, teistel juhtudel aga mitte,“ ütles Societe Generale'i analüütik Robin Bhar.

Sanktsioonid mõjutavad koheselt ka tarneahelat, mille kaudu jõuab alumiinium autodesse, lennukitesse ja mujale. Rusali käes on 6 protsenti maailma alumiiniumiturust ning nüüd on see Lääne finantssüsteemist täielikult ära lõigatud.

Alumiiniumi hind tõusis eelmisel nädalal 12 protsenti, mis on Londoni metallibörsil suurim tõus alates 1987. aastast, mil alumiiniumi futuuridega hakati kauplema praegusel kujul. Reedel langes hind 1,7 protsenti, 2285 dololarini tonnist. Neljapäeval jõudis alumiinium kuue aasta kõrgeima hinnatasemeni.