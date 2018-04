Karjakasvatajast börsifirma miljardärist tippjuhiks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Michael O’Leary on mees, kes alustas oma lendu karjakasvatajate lasterohkest perest, kuid maandus tänu sihi- ja põhimõttekindlusele absoluutsesse koorekihti kuuluva börsifirma Ryanair tippjuhi toolile ning Forbesi miljardäride edetabelisse.

Pärnu Juhtimiskonverents "Oma saar" Esinevad: Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary, Transferwise'i asutaja ja juht Taavet Hinrikus, notar Priidu Pärna, KIA autodisainer Björn Koop, Tallinna-Helsingi tunneli eestevedaja Peter Vesterbacka, kunstiteadlane Linnar Priimägi ja paljud teised Aeg: 17.-18. mai Koht: Pärnu Kontserdimaja Registreeri SIIN

„Enamik äriinimesi saab juhiks, sest nad on teinud väga head tööd ja putitanud üles mitu firmat ning keskenduvad show' asemel juhtimisele. Michaelis on kõik need omadused olemas, kuid lisaks sellele on ta ka äärmiselt karismaatiline,“ kirjeldab UCD Ülikooli ärijuhtimise professor Tom Begley O’Leary edu põhjuseid. „Michael O’Leary puhul on tegemist nutika ärimehega, kes keskendub ainult sellele, mida ta tahab – ta näeb võimalusi ja kasutab neid asjade kordasaatmiseks perfektselt,“ kirjeldas ta kaugele jõudmiseks vajalikke isikuomadusi.

Kordasaatja kohtub visionääriga

O’Leary isikuomadusi aitas lihvida ning need eduks konverteerida aga Ryanairi asutaja Tony Ryan. Ülikoolis majandust ja sotsiaalteadusi õppinud ning maksusüsteemide teemal raamatupidamispraktikat teinud O’Leary andis maksuküsimustes 24 aastat tagasi nõu ka talle. Kuna O’Leary aitas Ryanil makse optimeerida ning raha efektiivsemalt kasutada, saigi temast peagi Ryanairi looja assistent.

„Tonyl oli mõte pakkuda odavlende ning arrogantne, halastamatu juhtimisstiiliga ning teiste arvamusest mitte hooliv Michael, pealegi maksudes asjatundja, sobis ideaalselt kulusid kärpima, ametiühingutega tegelema ning ettevõtet distsiplineerima,“ selgitas Bedgey põhjuseid, miks kahe mehe koostöö viis O’Leary tegevjuhi toolile. „Tony oli visionäär, Michael tema ideede kordasaatja.“

Nii keskendub Ryanair juba aastaid pileti hinna langetamisele, kuid maksustab seejuures iga võimaliku muu teenuse. Näiteks tuleb Ryanairiga lendajatel tasuda pagasi registreerimise eest lennujaamas või söögi ja joogi eest pardal. O’Leary kõige ekstreemsemaks ideeks peetakse aga soovi maksustada lennukis olevad tualettruumid ning jätta neid sinna vaid üks – nii on võimalik ehitada rohkem istekohti, mida siis odavalt, kuid käibe suurendamise tõttu kasumlikult müüa.

Samuti pole tegevjuht kunagi hellitanud ka oma töötajaid. Nii pidid viimased pikka aega kõik oma tööriided ise ostma ning koolitama end oma rahakoti peal.

Tasuta reklaam

O’Leary isiksus on suureks abiks ka Ryanairi turundamisel. „Ka negatiivne reklaam on tema jaoks reklaam,“ kirjeldavad eksperdid tema suhtumist. Nii ei pelga Ryanairi tegevjuht avalikkes sõnavõttudes kasutada otseseid rünnakuid ning ebaviisakat kõnepruuki. Näiteks kutsus O’Leary 2012. aastal pardakaardi välja printida unustanud reisijaid „idiootideks“ ning määras neile trahvi.

„Mul ei ole aega enda väljaütlemiste analüüsimiseks,“ põhjendas O’Leary 2012. aastal oma sõnavõtte ning lisas, et ausus ja otsekohesus käivad tema ametikoha juurde.

Veel sattus O’Leary pilti eelmise aasta lõpul, mil ta tuli välja väitega, et piloodi töö ei nõua erilist vaeva, olgugi, et vaja on laialdasi teadmisi. Hiljem tuli ta välja vabandusega, et kommentaar oli suunatud konkureerivate ettevõtete pilootidele. Sellegipoolest tõstis sõnum nii tema kui Ryanairi pikakas ajaks pildile, sest piloodid hakkasid pahameelt avaldama ning endale paremaid töötingimusi nõudma.

Tegevjuhi väljaütlemistest hoolimata on Ryanair pidevalt kasvanud ning esimese mainitud intsidendi aastal sõitis odavlennufirmaga 76 miljonit inimest. Praeguseks on kahjumlikust ettevõttest saanud üks väärtuslikumaid lennuettevõtteid maailmas.

Tagasihoidlik rikkur

Sel aastal jõudis Ryanairi tegevjuht ka esmakordselt Forbesi miljardäride nimekirja. Sellegipoolest on tema eluviis tagasihoidlik ning nii elab Iirimaa üks jõukamaid mehi enda naisega maakohas. Tema hobiks on hobuste kasvatamine ning võidusõidud.

Üks peamisi omadusi, mida O’Leary inimestes hindab, on töökus. „Ta alustas ka ise vaesena ning töötas end järjekindlalt ülespoole,“ põhjendab Begley selle iseloomuomaduse tähtsust O’Leary jaoks. Iiri väljaannetele teadaolevalt ootab ta sama ka oma neljalt lapselt ega kavatse seetõttu neile raha pärandada. „Ta eeldab, et igaüks peab ise hakkama saama ning oma pere jaoks raha teenima,“ kirjutavad tema eluga rohkem kursis olevad eksperdid.

Enda kohta käivate väidetega, nagu oleks tegemist ülbe ja arrogantse inimestega, kes teiste arvamusest ei hooli, O’Leary ei nõustu. „Inimesed vaatavad mind kui Jeesust, Supermani või väikest vastikut tükki sitta,“ tõdes ta. „Tegelikult olen ma pehme, armas ja vääritimõistetud inimene ning hoolin väga inimkonnast,“ ütles ta väljaandele Joe.