Intel sulgeb 200 töötajaga tütarfirma

Intel teatas kolmapäeva õhtul, et sulgeb tütarfirma New Devices Groupi, mis arendas ARi (augmented reality) ja tarbijatele mõeldud kantavaid seadmeid, vahendab MarketWatch.

„Intel töötab pidevalt uute tehnoloogiate ja kogemuste kallal. Kõigist neist ei tule uut toodet, mida me otsustame turul müüma hakata,“ teatas kiibitootja. Üks toode, mis tarbijani ei jõua, on Vaunti AR-prillid.

„Me läheneme asjadele distsiplineeritult. Leiutame edasi ning loome uusi tehnoloogiaid. Vahepea tuleb teha raskeid valikuid. Praegu ei toeta turudünaamika edasisi investeeringuid,“ teatas Intel.

Uudis ilmus esimesena portaalis The Information, kus kirjutati, et otsus võib kaasa tuua ka koondamisi. Kokku töötas New Devices Groupis 200 inimest.