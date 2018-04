Olympic jookseb investoritest tühjaks

Ainult tellijale

Alates teatest, et kasiinofirma suuraktsionärid müüvad oma osaluse Luksemburgi juurtega ettevõttele ning kontsern lahkub börsilt, on pakutava ülevõtuhinna vabatahtlikult vastu võtnud üle kolmandiku aktsionäridest.

Suurimaid ostjaid ja müüjaid vaadates ei peegelda aktsiaraamat alati tegelikku olukorda kõige täpsemalt. Nii on juhtunud ka Trigoni Uus Euroopa fondiga, kelle puhul selgub 19. märtsi aktsiaraamatut 20. aprilli aktsiaraamatuga võrreldes, justkui müünuks see vahepeal kõik 1 449 316 aktsiat. „Tegelikult ei ole Uus Euroopa fond müünud ühtegi OEG osakut,“ kinnitas fondijuht Mehis Raud.

Odyssey on lisaks kahe enamusaktsionäri Armin Karu ja Jaan Korpusovi aktsiatele börsilt juurde ostnud 10 337 821 Olympicu aktsiat ning tal on praegu enne vabatahtliku ülevõtmispakkumise lõppu kontsernis 6,81protsendiline osalus. Oma positsiooni on Olympic Entertainment Groupis lisaks Odysseyle pärast uudiste ilmsikstuleku hetke suurendanud aga veel 28 investorit.

See tähendab, et pärast seda, kui Novalpina Gruppi kuuluv äriühing Odyssey Europe tegi 1,9 euro suuruse ülevõtupakkumise aktsia kohta, on OEG aktsionäride hulgast lahkunud 1805 investorit ning nüüd on ettevõttel neid pea 36 protsendi võrra vähem.

Alates 19. märtsist, mil Olympicu aktsiaraamatusse oli kantud 5031 investorit, on toimunud suurem lahkumine – tänaseks on aktsiaraamatus alles vaid 3226 investorit.

Andmete erinevus tuleb lihtsalt registri vahetusest, mille tulemusena kajastuvad fondi osakud nüüd hoopis ühe Luksemburgi panga all. „Eelmisel nädalal läks fond Eesti registrist üle Luksemburgi,“ selgitas Raud. „Luksemburgis on meil uus custody-pank, mis hoiab aktsiaid teisel kontol ehk sisuliselt oli tegemist osakute kandmisega ühelt kontolt teisele, kuid omanik on endiselt samas koguses Uus Euroopa fond,“ märkis ta.

Muudatused on toimunud aga ka Trigoni Balti fondi OEG osakutes. Nii on aktsiaraamatute kohaselt fondil alles 46 044 aktsiat, samas kui vahetult enne uudiseid seisis fondi kontol 146 044 aktsiat. Vahepeal suurendas fond aktsiate hulga korraks 186 044 osakuni. See tähendab, et algselt osteti uudise valguses juurde 40 000 osakut, kuid tänaseks on kokku loobutud kokku 140 000 osakust.

Probleem ka ostjate poolel

Sarnast anomaaliat on näha ka ostjate poolel. Nii vahetult pärast ülevõtmisteadet kui ka praegu leiab OEG soetajate esikümnest valdavalt pankade nimed. Esinelikusse mahuvad SEB, Luksemburgi, Šiauliu kui LHV pangaga seotud kontod.