Summa teada: Inbank ostab LHV Leedu äri

Inbanki nõukogu kiitis heaks suurostu: Leedu Mokilizingas läheb 15 miljoni euro eest Inbankile.

Mokilizingas on Leedu tarbijalaenude pakkuja, mille omandus kuulub LHV-le ja Leeu Inovatyvus Prekybos Sprendimaile. Ettevõttel on Leedu järelmaksuturul ligikaudu 40protsendine turuosa. LHV teatas, et pakub Mokilizingasele järgmise 12 kuu jooksul krediiti ning garanteerib, et Mokilizingase krediitkaardid kuni 2019. aasta lõpuni töötaksid.

Tehing allkirjastati täna, üleminek viiakse lõpule enne 31. maid.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on see ost järgmine samm rahvusvahelise laienemise teel. LHV juht Madis Toomsalu on mõista andnud, et kuna nende laienemisplaanid on seotud eelkõige Londoniga, siis Leedu pole neile prioriteet.