Facebookil kahe aasta parim päev

Facebooki aktsia avanes börsil suisa 8%-lise hüppega, vahendab CNCB.

Nimelt teatas maailma suurim sotsiaalmeediaportaal eile pärast börsipäeva lõppu kvartalitulemused, mis andsid investoreile põhjust rõõmustamiseks.

Aktsia avanes täna 173,22 dollaril, olles eile sulgunud umbes 160 dollari tasemel. Facebooki aktsia on andmeskandaali tõttu kõvasti räsida saanud. Tõsi, tänu tänasele rallile on aktsia aasta kokkuvõttes üksnes 2% miinuses. Praeguseks on hind kerkinud juba 174,63 dollarini ehk tõus on enam kui 9%.

Facebooki käibeks kujunes eelmises kvartalis 11,97 miljardit, mis on poole võrra enam kui aasta varem. Analüütikute prognoosid said samuti kõvasti ületatud. Kasumit teeniti aktsia kohta 63 protsenti rohkem kui aasta tagasi: prognoositud 1,33 dollari asemel 1,69 dollarit.

Nii nagu teistegi sotsiaalmeediakanalite ja ka voogedastusportaalide puhul, jälgivad analüütikud kullipilgul ka kasutajate arvu. Siingi polnud põhjust nukrutsemiseks: platvormil on 2,2 miljardit igakuist kasutajat, mis on eelmise kvartaliga võrreldes 13% enam.