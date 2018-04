Nafta hinnatõus kosutas Shelli kasumit

Naftagigant Shell suutis esimeses kvartalis oma kasumit 42 protsendi võrra kasvatada, millele aitas kaasa nafta- ja gaasihindade tõus, vahendab CNBC.

Ettevõtte puhaskasum kasvas 5,32 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid 5,277 miljardi suurust kasumit ning mullu samal ulatus puhaskasum 3,754 miljardini.

Kapitalipaigutusi tehti kolme kuu jooksul 5,183 miljardi dollari ulatuses, mullu oli vastav number 4,72 miljardit. Inglise-Hollandi naftafirma jättis dividendi 0,47 dollarisendi juures samaks. Ettevõtte dividenditootlus on praegu umbes 5,5 protsenti.

„Shelli tugevaid tulemusi toetasid selles kvartalis kõrgemad nafta- ja gaasihinnad. Väga hästi läks gaasiäril,“ ütles Shelli tegevjuht Ben van Beurden.

Ettevõtte teatas, et vaba rahavoog on aktsiate tagasiostuprogrammi täitmise jaoks piisav. Vahemikus 2018-2020 on plaanis osta aktsiaid tagasi lausa 25 miljardi dollari eest.

Vaatamata headele tulemustele on ettevõtte aktsia langenud täna Amsterdami börsil 2,7 protsenti, 28,3 euroni.