Trigon ja East Capital asuvad Olympicu pärast võitlusse

Visnapuule teada info põhjal pole Trigon ja East Capital ainsad, kes ülevõtmispakkumisest keelduvad ning seda on valmis tegema ka teised suuremad väikeaktsionärid. “Nemad teatavad oma otsusest õigel ajal,” lõpetas Visnapuu.

Praegu on Trigoni Balti fondil aktsiaraamatu andmetel 86 044 aktsiat, kuid Trigoni fondijuht Mehis Raud kinnitas möödunud nädalal Äripäevale, et see ei peegelda tegelikku seisu. “Meie fond läks hiljuti Eesti registrist üle Luksemburgi, kus meil on uus custody pank ja see hoiab aktsiaid teisel kontol – sisuliselt kandsime aktsiad ühelt kontolt teisele,” põhjendas Raud muutusi aktsiaraamatutes.