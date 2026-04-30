30.04.26, 08:39 Ekspress Grupi tulemusi survestas reklaamitulu langus Meediakontsern Ekspress Grupi müügitulu kahanes aastaga ning digitaalsed tulud jäid aasta varasema aasta tasemele.

Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik teeb aktsionäride koosolekul viimastele investoritele nende aktsiate väljaostu pakkumise 1,26 eurot aktsia kohta.

Ettevõte teenis esimeses kvartalis 16,8 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 1% vähem. Kvartali müügitulu võrdlusbaasi mõjutasid detsembris toimunud tehingud – Leedu uudisteportaali Lrytas UAB müük ja liiklusõppeplatvormi Liikluslab Baltic OÜ omandamine. Kuigi digitaalsed tulud jäid samale tasemele, siis ettevõtte teatel panustasid positiivselt müügitulusse digitellimustulude ja piletimüügiplatvormide jätkuv kasv.