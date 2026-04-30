Nafta hind jõudis kõrgeimale tasemele alates konflikti algusest
Nafta hinnad tõusid neljapäeval järsult, saavutades kõrgeima taseme alates USA ja Iraani vahelise sõjalise konflikti puhkemisest, pärast teateid, et USA kaalub sõjalist sekkumist, et murda ummik rahukõnelustes.
125 dollarit barrelist on kõrgeim tase alates sõja algusest.
Foto: AFP/Scanpix
Rahvusvaheline etalon Brent kallines Aasias enam kui 6 protsenti, ületades 125 dollarit barreli eest. See on kõrgeim tase alates sellest, kui USA ja Iisrael alustasid veebruari lõpus sõjalisi operatsioone Iraani vastu. Päeva edenedes taandus hind 123,50 dollarini. Tõus järgnes kolmapäevasele 6,1-protsendilisele hinnahüppele.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.