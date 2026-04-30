30.04.26, 08:57 Nafta hind jõudis kõrgeimale tasemele alates konflikti algusest Nafta hinnad tõusid neljapäeval järsult, saavutades kõrgeima taseme alates USA ja Iraani vahelise sõjalise konflikti puhkemisest, pärast teateid, et USA kaalub sõjalist sekkumist, et murda ummik rahukõnelustes.

Rahvusvaheline etalon Brent kallines Aasias enam kui 6 protsenti, ületades 125 dollarit barreli eest. See on kõrgeim tase alates sellest, kui USA ja Iisrael alustasid veebruari lõpus sõjalisi operatsioone Iraani vastu. Päeva edenedes taandus hind 123,50 dollarini. Tõus järgnes kolmapäevasele 6,1-protsendilisele hinnahüppele.