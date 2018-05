Türgi liir kukkus kõigi aegade põhja

Türgi liiri kurss jõudis täna USA dollarisse kõigi aegade madalaima tasemeni. Sellel nädalal on Türgi majanduse ja finantsturgude seis tunduvalt kehvemaks muutunud, vahendab MarketWatch.

Teisipäeval andis reitinguagentuur S&P Global Ratings Türgi välisvaluutale reitingu (riigi võime teenindada välisvaluutas võetud kohustusi) BB-/B peale ning hoiatas, et majandus on tasakaalust väljas ning tulla võib „raske maandumine“.

Asepeaminister Mehmet Simsek kritiseeris reitinguagentuuri otsust ja selle ajastust, sest äsja toimusid riigis erakorralised presidendivalimised, kirjutavad kohalikud ajalehed.

Türgi sõltub suuresti välisrahastusest ning USA intressimäärade tõus teeb kohustuste teenindamise kallimaks. Kolmapäeval selgus, et Türgi inflatsioon kiirenes aprillis 10,8 protsendini (võrreldes aastatagusega), FactSeti küsitletud analüütikud ootasid 10,4protsendilist inflatsiooni.

Täna on USA dollar kallinenud Türgi liiri 0,8 protsenti ning ühe dollari eest saab 4,2454 liiri. Vahepeal jõudis kurss ka 4,2899ni, mis on uus kõigi aegade tipp. Türgi aktsiaid kajastav iShares MSCI Turkey ETF on aasta algusest kukkunud 19 protsenti.