Statoil vahetab ülehomsest nime

Norra naftagigant Statoil võib juba 16. maist saada uueks nimeks Equinor - kui homsel aktsionäride aastakoosolekul nimemuutus ära otsustatakse.

Statoil ise märgib oma kodulehel, et 15. mai võib olla viimane päev, kui ettevõtte aktsiad kauplevad Oslo börsil ühendi STL all - päev hiljem on selleks tõenäoliselt juba EQNR.