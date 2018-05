Euro kukkus nelja kuu põhja

Täna avaldatud statistika näitas, et Euroopa Liidus kasvab majandus aeglasemalt kui loodeti. Kehvad andmed survestasid eurot.

Täna avaldatud euroala majandusstatistika näitab kasvu aeglustumist: esimeses kvartalis paranes euroala SKT 0,4 protsendipunkti võrra. Möödunud aasta neljandas kvartalis oli see näit 0,7 protsenti.

Euro, mis möödunud aastal tugevnema hakkas, sai mai alguses löögi ning on kukkunud nelja kuu madalaimale tasemele. Kui veebruaris pidi euro eest välja käima kuni 1,25 dollarit, siis nüüd 1,19 dollarit.

Ka Euroopa suurima majandusega riik Saksamaa ei suutnud analüütikute ootusi täita. Seal oodati, et esimese kvartali majanduskasv jõuab 0,4 protsendipunktini, kuid tuli vaid 0,3 protsenti. SKT kasvas küll 15. kvartalit järjest, kuid kohalikud analüütikud leiavad Handelsblattis, et hoog on raugenud.

„Riske on. Siia hulka kuuluvad Iraani olukorra teravnemine ja sellega seotud nafta hinna kallinemine, USA presidendi Donald Trumpi hüpiklik kaubanduspoliitika ning Itaalia uue võimaliku valitsuse poliitika, mis hea meelega Euroopa rahanduspoliitika reegleid murraks,“ kommenteeris IfO president Clemens Fuest.