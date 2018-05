"Hiina Facebook" kasvab võimsalt

Hiina Facebookist nimetatud Tencent teatas oma esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi. Käivet aitas kergitada kiiresti kasvav mängude äri, vahendab CNBC.

Tencent on turuväärtuselt Aasia suuruselt teine ettevõte. Enne tulemuste teatamist oli Tencent surve all, sest investorid kartsid, et kasumimarginaalid on langenud ning kulud kasvavad.

Hiina tehnoloogiafirma tõestas aga vastupidist. Ettevõtte käive kasvas aastases võrdluses lausa 48 protsenti, 73,53 miljardi jüaanini (11,5 miljardit dollarit). Thomson Reutersi küsitletud analüütikud ootasid 71,04 miljardi jüaani suurust käivet.

Tencenti puhaskasum suurenes 61 protsenti, 23,29 miljardi jüaanini. Analüütikud ootasid 17,5 miljardist kasumit.

Tencentil on lisaks sotsiaalmeediale ka mitmeid teisi ärisid, kuhu hulka kuuluvad reklaamindus ja mängud. Ettevõte on Hiina suurima sõnumirakenduse WeChati omanik.

Mängude äri aitas ettevõtte käibekasvule suuresti kaasa. Nutitelefonidele mõeldud mängude käive kasvas 68 protsenti, 21,7 miljardi jüaanini. Arvutimängude käive jäi aastases võrdluses samaks, aga analüütikud ütlesid, et 2017. aasta esimese kvartaliga on tulemusi raske võrrelda.

Ettevõtte tütarfirmad on toonud turule väga edukaks saanud arvutimängud nagu „PlayerUnknown’s Battlegrounds“ (PUBG) ja „Fortnite“.