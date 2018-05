Nafta sihib 80 dollari piiri

Täna hommikul oli Brenti toornafta barreli hind kerkinud 79,4 dollarile. Viimaste nädalate tõusule aitasid kaasa nii pinged Lähis-Idas kui ka Aasia energianälg.

Segadused Lähis-Idas ja pinged Iraani ümber on tõstnud nafta hinna kolme aasta kõrgeimale tasemele. Brenti sordi barreli hind on jõudnud 79,4 ja WTI toornafta 71,7 dollarini. Hinda aitavad kergitada OPECi tootmispiirangud, mida naftakartell plaanib jätkata olenemata sellest, kuidas Iraani kriis laheneb.

Samuti on tänavune kiire majanduskasv maailmas nõudlust suurendanud. Juba ennustab Bank of America, et järgmiseks aastaks jõuab nafta barreli hind 100 dollari juurde. Teisalt hoiatab Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), et liiga kõrge hind võib jällegi nõudlust vähendada.

Kalli nafta võitjad ja kaotajad