O'Leary: kõik lennufirmad talve üle ei ela

Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary ütles täna, et kõik Euroopa lennufirmad seda aastat üle ei ela, vahendab CNBC.

Iirimaa odavlennufirma juht hoiatas, et nafta hinnatõusust tingitud kütusekulude kasvu tõttu läheb mitu lennufirmat 2019. aasta alguseks pankrotti. Nafta hinnad on viimase 12 kuu jooksul kiiresti tõusnud ning see muudab lennuturul konkureerimise järjest raskemaks.

„On küllaltki selge, et 80dollarine barrelihind toob Euroopas sel talvel kaasa ohvreid,“ ütles O’Leary. „Nafta muudab terve turukonkurentsi seisu Euroopas. Mõned lennufirmad ei suutnud ka 40dollarise barrelihinna juures kasumis olla. Ma ei usu, et nad järgmise talve üle elavad.“

Brenti toornafta futuurid kauplevad praegu 79,2 dollaril barrelist. WTI toornafta barrel maksab praegu 71,8 dollarit.

Ryanair teatas täna ka oma majandusaasta tulemused, millest selgus, et puhaskasum kasvas 10 protsenti ning järgmiseks aastaks prognoositakse kasumilangust.