Kaubanduspinged survestavad aktsiaturge

Aasia aktsiaturgudel läks täna kehvasti, sest kaubanduspinged on tagasi, vahendab MarketWatch.

Nimelt ilmusid raportid, et Ühendriikide president Donald Trump kaalub kuni 25protsendilise imporditariifi kehtestamist autodele.

Jaapani Nikkei indeks langes täna 1,1 protsenti. Kukkumist juhtisid Toyota Motor (-3,1 protsenti), Honda Motor (-3,3 protsenti) ja Nissan Motor (-1,8 protsenti). Lõuna-Korea Kospi langes samuti, Hyndai Motor odavnes 3,1 protsenti ja Kia aktsia kukkus 2,8 protsent.

Hiina aktsiaid koondav Shanghai Composite indeks langes 0,5 protsenti. Paremini läks Taiwani turgudel (+0,5 protsenti) ja Singapuri aktsiatel (+0,9 protsenti).

USA kaubandusministeerium teatas kolmapäeva õhtul, et vajadusel võidakse kehtestada autode imporditariifid. „On olemas tõendid, mis viitavad sellele, et juba mitu kümnendit on autode import kahjustanud kodumaist autotööstust,“ ütles kaubandusminister Wilbur Ross.