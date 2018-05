Lõhe hinnad tõusid uue rekordini

Hommikused lõhevõileivad on muutumas aina kiiremini luksuseks, kirjutab Bloomberg.

Norra lõhe hinnad tõusid sellel nädalal uue rekordini, sest pakkumise kasv on toppama jäänud, aga ülemaailmne nõudlus kasvab jõudsalt. Tervislikumad tarbijad valivad aina enam kalatooteid ning lõhe on muutumas aina populaarsemaks ka arenevates riikides, näiteks Brasiilias ja Hiinas.

„Nõudlus on nendes riikides ja mujal maailma olnud meeletult tugev,“ ütles Rabobanki meretoidu analüütik Gorjan Nikolik.

Turgu kitsendab ka pakkumise pool. 2016. aasta oli lõhetootmises väga kehv ning taastumine võtab aega oodatust kauem. Kaks aastat tagasi hakkasid laialt levima meretäid, kes hävitasid suure osa toodangust. Samal aastal tapsid toksilised vetikad Tšiilis miljoneid kalu.

Sellel aastal on Norras vesi külmem olnud, mis tähendab, et kalad sõid vähem ning jäid kasvult väiksemaks, ütles Nikolik. Tšiili farmerid on samuti kalu veidi varem veest välja võtmas, sest kardetakse järjekordset vetikate levikut.