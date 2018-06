Apple loobus Euroopa Komiteele selgitusi jagamast

Apple lükkas tagasi Euroopa Parlamendi kutse tulla maksudest kõrvalehoidmise pärast selgitusi andma, öeldes, et ei taha käimasoleva apellatsiooni tõttu kohut avalike esinemistega mõjutada, kirjutab Reuters.

2016. aastal teatas Euroopa Komisjon, et Apple peab maksma 13 miljardit eurot, sest Iirimaa vähendas ebaseaduslikult Apple’i maksukoormat. Apple apelleeris otsuse, kuid nõustus summa tagasi maksma.

Komiteele saadetud kirjas, mille avaldas Sven Giegold Roheliste parteist, kommenteeris Apple, et ootab Euroopa Kohtust apellatsiooniotsust ega soovi seetõttu selgitusi jagada.

„Tähtis on teha kindlaks, et avalik kommentaar ei segaks kohtumenetlust,“ ütles Apple’i Euroopa suhete juht Claire Thwaites. Kuna apellatsioon on käimas, võib iga avalik esinemine sel teemal olla protsessile ja hilisematele apellatsioonidele kahjuliku mõjuga, selgitas Thwaites.

Euroopa Liidu konkurentsiametnik avaldas reedel lootust, et Apple maksab kogu vaidluse all oleva summa tagasi nii kiiresti kui võimalik, et konkurentsiamet saaks Iirimaa vastu esitatud süüdistuse tagasi võtta.