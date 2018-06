Investorid pagevad Mehhiko aktsiatest

Vasakäärmusliku presidendikandidaadi võimalik ülekaalukas võit peatsetel üldvalimistel on toonud Mehhiko aktsiaturul kaasa müügituhina, kirjutab CNBC.

Mehhiko peamine börsiindeks S&P/BMV IPC vajus maikuus 7,6% madalamale. New Yorgi börsil kaubeldav investeerimisfond iShares MSCI Mexico (EWW) vähenes sama ajaga aga tervelt 13,4%.

Aktsiate hoogsa odavnemise põhjuseks olid uued küsitlustulemused, mis viisid vasakpartei Morena presidendikandidaadi Andres Manuel Lopez Obradori toetuse üle 50%. Obradori - või AMLO, nagu teda rahva seas kutsutakse - valimisvõit on olnud juba kuid üsna kindel, ent vaatlejate hinnangul võib mehe ülekaalukas edu tõmmata kaasa ka tema erakonna. Morena enamus riigi parlamendis võimaldaks presidendil aga Mehhikos juba põhjalikumaid muudatusi teha, nt põhiseadust muuta.

AMLO on lubanud mehhiklastele muuhulgas tasuta internetti ja vanaduspensionite kahekordistamist. Samuti on ta teatanud, et elanikke ootab "õigluse huvides ning sisetarbimise ja turgude ergutamiseks" ees palgatõus.

Mehhiko üldvalimised toimuvad 1. juulil.