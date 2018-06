Olympicu aktsia pakub investoritele preemiat

Ainult tellijale

Börsikomisjon otsustas eile, et Olympic Entertainment Group ei tohi veel Tallinna börsilt lahkuda. Seetõttu avanes kasiinoettevõtte aktsia täna hommikul tavapärasest kõrgemal, mis tekitas investoritele preemiaga müügikoha.

Eile ütles Olympicu aktsiaid omav Trigon Capital, et neil on Olympicus positsioon, mis võimaldab veel alles jäänud investoritele välja rääkida kõrgema hinna. See tähendab, et preemia saamise lootuses võivad ka teised investorid täna aktsiat üles ostma hakata.

Swedbank Marketsi valdkonnajuhi Andres Suimetsa kinnitusel nii ka läheb – seda oli näha juba enne Tallinna börsi avanemist. "Enne börsi avanemist näeme oksjonikeskkonnas ainult tasakaaluhinda, mille pealt avanemine võib toimuda," rõhutas Suimets. "Hetkel näitab avanemishinnaks 1,92, aga see võib jooksvalt muutuda - kell 10 saame täpsemalt teada," ütles ta enne börsi avanemist Äripäevale.

Täna hommikul kell 10.30 oli hind tõusnus 1,925 eurole. Pärast ülevõtmise uudist on OEG aktsia maksimaalne hind olnud 1,905 eurot, enamasti alla selle.

Ka Kert Koppel SEB Marketsist tõdes, et Nasdaq Tallinna börsi järelevalvekomisjoni otsus keelduda OEG aktsiate noteerimise lõpetamisest peaks suurendama OEG orderite ja tehingute arvu turul. "Seda eelkõige spekulatiivsemate klientide arvel," märkis ta. "Praegu aga ei ole orderite ja tehingute suurenemist turul näha, sest ilmselt pole turuosalised jõudnud veel eilset uudist läbi seedida ja tegevuskava paika panna."