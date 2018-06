Ainult tellijale

Ameeriklased jõudsid eluasemebuumi

Indrek Mäe 05. juuni 2018, 10:45

Ameeriklaste eluasemekulud on kasvanud. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180605/BORS/180609896/AR/0/AR-180609896.jpg

Ameerika majapidamiste finantsstruktuuri vaadates selgub, et eluasemelaenude maht on kasvanud 2008. aasta tasemele, samuti on märgatavalt kasvanud õppelaenude hulk.