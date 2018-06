Canaccord Genuity aktsiastrateeg tõstis S&P 500 hinnasihi 3200 punktini

Üks suuremaid pulle Wall Streetil, investeerimisteenuste firma Canaccord Genuity aktsiastrateeg Tony Dwyer tõstis S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtete käesoleva aasta kasumiprognoosi, mille tulemusena tõstis S&P 500 aktsiaindeksi hinnasihti 3200 punktini.

Marketwatch vahendab Tony Dwyeri prognoosi, mille kohaselt teenivad S&P 500 indeksisse kuuluvad ettevõtted käesoleval aastal kasumit 160 dollarit aktsia kohta, varasema 155-dollarilise prognoosi asemel. 20-kordse hinna-kasumi suhtarvu baasil tõstis Dwyer USA aktsiaindeksi hinnasihi 3100 punkti pealt 3200 punkti peale. See tähendaks 2018. aasta lõpuks indeksi 17% suurust tõusu praeguselt hinnatasemelt.

Dwyer prognoosib 2019. aastal ettevõtete ärikasumitele 5%-list kasvu, mis viiks S&P 500 aktsiapõhise kasumi 168 dollarini.

Dwyeri sõnul seadis veebruaris toimunud aktsiaturgude korrektsioon oma 10% suuruse langusega indeksid valmis järgmiseks tõusuperioodiks. Dwyeri sõnul korreleeruvad aktsiate hinnad kõige otsesemalt aktsiapõhise kasumi suunaga ning olukorras, kus oodatakse üle 20%-list aktsiapõhise kasumi kasvu 2018. aastal ning kasvu jätkumist 2019. aastal, on „lava valmis edasiseks tõusuks.“

Dwyeri hinnangul näitavad viimased andmed, et kuigi globaalne kasv aeglustub, siis USA näitajad on jätkuvalt väga positiivsed – näiteks Föderaalreservi Atlanta osakonna SKP jälgimisindeks prognoosib nüüd teiseks kvartaliks 5%-list majanduse kasvu aasta baasil.

Majanduskasvu mõjutab krediidi kättesaadavus, mis omakorda on mõjutatud intressikõverast. Dwyer arvab, et Föderaalreserv küll tõstab intressimäärasid oma juunis toimuval istungil, kuid on pärast seda küllaltki ettevaatlik edasise tõstmise osas. Föderaalreserv kardab, et liiga agressiivne intressimäärade tõstmine võib intressikõvera tagurpidi pöörata ehk muuta lühiajalised intressimäärad (2-aastased) pikaajalistest intressimääradest (10-aastased) kõrgemaks.

Dwyer ootab seda, et baasinflatsioon jääb madalaks, mis aitab Föderaalreservil intressimäärade järsu tõstmisega oodata.

Samas märgib Dwyer, et turgudel ei ole mingit rahulikku kulgemist, sest geopoliitiline olukord ning USA Kongressi vahevalimised põhjustavad turgudel tõenäoliselt jätkuvalt ka allapoole liikumisi. Samas näeb Dwyer selliseid olukordi kui võimalikke ostukohti.