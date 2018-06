OnePlus murrab Indias läbi

Hiinas vaid neli aastat tagasi loodud OnePlus on saanud Indias nõnda populaarseks, et teeb Apple’ile ja Samsungile omas hinnaklassis silmad ette.

Uuringufirma IDC teatas oma raportis, et OnePlus on kallima hinnaklassi nutitelefone eelistavate indialaste seas populaarseim, omades koguni 53% suurust turuosa.

“OnePlus on olnud väga agressiivne,” ütles Eestiski müügil oleva brändi kohta IDC analüütik Kiranjeet Kaur.

Tehnoloogiahuvilised ning investorid peavad Indiat oluliseks nutitelefonituruks, mida jälgida, kuna sel on suur potentsiaalne kasutajaskond ning indialaste nõudlus nutitelefonide järele on plahvatuslikult suurenenud. Viimane tähendab, et tehnoloogiafirmade seas käib suur võitlus selle nimel, et ostjaid enda ridadesse meelitada.

Praegu on Indias populaarseim nutitelefonibränd Xiaomi, mis võttis möödunud aastal Samsungilt liidripositsiooni üle.

OnePlus on end suutnud India turul üpris kavalalt positsioneerida. Ettevõte toodab oma seadmeid Indias ning püüab kohalikul turul kliente, kes ei taha odavamasse hinnaklassi kuuluvaid nutitelefone, ent kel samas Samsungi lipulaeva või iPhone’i jaoks raha napib. Indias maksab OnePlusi uusim seade, OnePlus6 dollaritesse umber arvutatuna 520 dollarit (Eestis 519 eurot), mis on umbes kolmandik iPhone X-i hinnast ning 20% soodsam kui Samsung Galaxy S8.

Samas on oluline märkida, et 85-90% indialastest eelistab IDC uuringu põhjal osta endale nutitelefoni, mille hinnapiiriks on 200 dollarit. Seetõttu ei maksa ka imestada, et OnePlusi turuosa on Indias vadi 1%.

OnePlusi loojateks on Hiina teise suure nutitelefonitootja Oppo endised töötajad. Oppo on OnePlusi üks suuremaid investoreid ning kaks ettevõtet jagavad suures osas samu tehnoloogiaid ning ka tootmisüksuseid.

IDC raporti kohaselt on OnePlusi suuremateks turgudeks Hiina, USA ja India.