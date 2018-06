Häkkerirünnak kukutas päevaga bitcoini

Häkkerid ründasid bitcoini kauplemiskeskkonda Lõuna-Koreas, kust kadus ilmselt miljardite eest klientide valuutat.

Rünnaku tulemust on näha bitcoini hinnas, mis on kukkunud alla 7000 dollari, kirjutas Kauppalehti. Coinmarketcapi teatel kukkus hind ööpäevaga üle 7 protsendi pärast seda, kui Lõuna-Korea bitcoinide kauplemiskeskkond Coinrail teatas pühapäeval, et sattus küberrünnaku sihtmärgiks.

Coindeski andmetel maksab bitcoin praegu 6,695 USA dollarit.

Coinraili teatel kaotas ta rünnakus ligikaudu 30 protsenti keskkonnas omanikku vahetanud krüptovaluutast. Selle rahalist väärtust keskkond teada ei andnud, aga kohaliku uudistetoimetuse Yonhap teatel ulatub summa 31,5 miljardi euro juurde.

Lõuna-Korea on üks suuremaid krüptovaluutakeskusi, aga Coinrail on suhteliselt väike krüptovaluuta kauplemiskoht.