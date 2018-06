Comcast pakkus Foxi eest veel suurema summa

14. juuni 2018

Comcast teatas, et pakub 21st Century Foxi äride eest 65 miljardit dollarit. Varasemalt on samade varade eest pakkumise teinud ka Disney, kes on Foxiga kokkuleppele jõudnud, vahendab CNBC.