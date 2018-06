Nafta hind langeb

Nafta futuuride hind täna langeb, sest oodatakse, et Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) ning tema liitlased tõstavad järgmisel nädalal toimuval kohtumisel tootmismahte, vahendab Marketwatch.

Globaalseks nafta hinna standardiks oleks Brenti naftasegu on täna langenu 3,4%, nii et augusti futuurleping maksab 73,35 dollarit. USA naftahinna standard, Lääne-Texase naftasegu, on täna 3,2% miinuses, 64,75 dollari peal.

Saudi Araabia, kes on sisuliselt OPEC-i liider, plaanib toodangu mahtu tõsta 500 000 kuni 1 miljon barrelit päevas, samal ajal kui Venemaa plaanib 1,5 miljoni barreli suurust päevatoodangu tõusu, kirjutas oma analüüsis Saksa Commerzbanki analüütik Eugen Weinberg.

Weinbergi sõnul on probleemiks asjaolu, et mitmed OPECi riigid, sh Iraan ja Venetsueela, on väljatoodangu suurendamise vastu, sest need on mõeldud nende tootmismahtude vähendamise kompenseerimiseks. Samuti võib Weinbergi sõnul hiljutine Trumpi nõudmine, et OPEC tõstaks toodangut ühe miljoni barreli värra päevas, tulla vastupidiselt just takistuseks nii suurele tootmismahu tõusule.

RBC Capital Marketsi analüütik Helima Croft lisab, et enamikul OPECi riikidel ei olegi eriti palju võimalust tootmismahte kiiresti tõsta, sest niigi toodetakse maksimumvõimsuse juures.

OPECi kohtumine toimub Viinis 21.- 22. juunil.