Kaubanduspinged pigistavad Aasia börse

Eriti valusalt on tabanud kaubandussõda Apple’ile tehnikavidinate tootjaid. Ja seda hoolimata sellest, et USA jätaks sanktsioonide alt iPhone’i osade tootjad välja. Näiteks on iPhone’idele kaamerate tootja Cowell Holdings pea 11% ning nutitelefonidele objektiive tootev Sunny Optical 5,49% miinuses.

USA aktsiate futuurid on näidanud samuti langust. Dow Jonesi futuurid on miinuses 374 punktiga, S&P 500 e-mini futuurid on omakorda 1,26% punases.

Kaubandussõja hõng

Industrial Securitise strateeg Zhang Yidong ütles Hiina börsidel toimuva kohta, et "tegu on pimeda ajaga”, vahendab Reuters.

Oxford Economicsi Aasia majanduse ekspert Louis Kuijs märkis CNBC-le antud intervjuus, et Hiina ja USA vaheline suhtlus on võtnud mõõtmed, kus üks teeb ja teine vastab kohe samaga. “See toob kaubandussõja lähemale,” kommenteeris ta. Ta lisas, et Trumpi administratsioon kipub mõtlema, et saab Hiinat tariifide abil kontrollida. Samas ei mõelda sellele, et Hiina ei taha end nõrgana näidata ja vastab samaga, arutles ta.